चौबीस घंटे में बंद हुई मुंबई के लिए उड़ान ,महाराष्ट्र सरकार ने फ्लाइट लेने से किया इंकार

प्रयागराज | कोरोना महामारी (epidemic coronavirus )के बीच दो माह के बाद देश में 25 मई से घरेलू हवाई सेवायें (Domestic air services)शुरू हुईं हैं। लेकिन उड़ानें शुरु होने के दूसरे दिन ही संगम नगरी से मुम्बई के (Prayagraj to Mumbai) लिए शुरु हुई हवाई सेवा बंद हो गयी है। जिससे यात्रियों को भारी निराशा हुई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने हर दिन प्रयागराज से फ्लाइट लेने से साफ तौर इंकार कर दिया है। श्रमिक ट्रेनों को चलाने में विफल रहने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अब हर दिन प्रयागराज से फ्लाइट लेने में असमर्थता जतायी है।



जिसके बाद अब अल्टरनेट डेज में (Alternate days )प्रयागराज और मुम्बई (Government of Maharashtra)के बीच हवाई सेवायें चलेंगी। यानि मुम्बई से आने और यहां से यात्रियों को लेकर जाने वाली फ्लाइट फिलहाल रद्द कर दी गई है। इस फ्लाइट को दो बजकर 55 मिनट पर मुम्बई से आना था और इसे तीन बजकर 35 मिनट पर यहां से यात्रियों को लेकर उड़ान भरनी थी। (Prayagraj to Mumbai)एयरपोर्ट डॉयरेक्टर सुनील यादव के मुताबिक फिलहाल प्रयागराज से बेंगलुरु (Prayagraj to Bangalore )के लिए कल से शुरु हुई हवाई सेवा पूरी तरह से बहाल है।



यह फ्लाइट अपने समय से एक बजकर 55 मिनट पर प्रयागराज पहुंची है। जो कि दो बजकर 35 मिनट पर बेंगलुरु ( Prayagraj to Bangalore)के लिए रवाना हो गयी है। वहीं आज से एयर इंडिया (Air India) की दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। यह सेवा सोमवार को छोड़कर हर दिन यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। यह फ्लाइट तीन बजकर 50 मिनट पर दिल्ली से प्रयागराज आयेगी और शाम साढ़े चार बजे यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना होगी। एयरपोर्ट डॉयरेक्टर के मुताबिक लाकडाउन के पहले प्रयागराज से 11 शहरों के लिए हवाई सेवायें चल रही थीं।



लेकिन अभी एक तिहाई हवाई सेवा ही शुरु हो पायी है। उन्होंने कहा है कि विमान कंपनियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि लोड फैक्टर देखते हुए और शहरों के लिए भी हवाई सेवायें जल्द बहाल हो सकती है। पूर्वोत्तर के लिए फिलहाल हवाई सेवा नहीं शुरु हुई है, लेकिन विमान कंपनियों से इस दिशा में भी बात हो रही है कि जल्द हवाई सेवा शुरु हो सके। एयरपोर्ट डॉयरेक्टर के मुताबिक एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening )और स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। यात्रियों का बैग बाहर ही सेनेटाइज़ किया जा रहा है। (Air India )टिकट व आईडी प्रूफ डिजिटल तरीके से चेक किये जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing )का पालन कराने के लिए अंदर और बाहर मार्किंग की गई है। विमान में सवार होने से पहले एयरपोर्ट की तरफ से सभी को नया मास्क, फेस कवर और सेनेटाइजर दिया जा रहा है।