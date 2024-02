Prayagraj News: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर देने गए लापता युवक का शव बरामद, परिजनों को अनहोनी का शक

Submitted by:

Prayagraj News: प्रयागराज (Prayagraj News) के मेजा के बिसहिजन खुर्द के निवासी विवेक कुमार (Vivek Kumar) 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती (UP Police Constable Exam) का पेपर देने प्रयागराज के ही कटरा स्थित बिशॉप जॉनसन गर्ल्स स्कूल आया था। लेकिन, वह एग्जाम सेंटर से ही लापता हो गया। लापता होने के दो दिन बाद यानी 20 फरवरी की सुबह करीब साढ़े 9 बजे युवक का शव प्रयागराज न्यू नैनी ब्रीज के नीचे लावारिश स्थिति में मिला।

missing youth dead body found after two days in prayagraj