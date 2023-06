Monsoon Alert in UP: यूपी में मूसलाधार बारिश के साथ इस दिन आएगा मानसून, जानें पूर्वानुमान

Monsoon Alert in UP: पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। अब जून में मानसून का दौर शुरू होने जा रहा है। अब मौसम विभाग ने जून महीने में मानसून आने की भविष्यवाणी की है।



forecast of pre monsoon 2023 rain in UP