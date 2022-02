प्रयागराज में खंभों के सहारे हवा में चलेंगी बसें, जानिए क्या है नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऐलान किया कि प्रयागराज में हवा में चलने वाली बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगम नगरी में हवा में उड़ने वाली बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए डीपीआर तैयार हो रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए सी प्लेन में बैठूं और त्रिवेणी संगम पर उतरुं।

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह के समर्थन में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयागराज में जनसभा आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'प्रयागराज में हवा में चलने वाली बसों का संचालन किया जाएगा। संगम नगरी में हवा में उड़ने वाली बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए डीपीआर तैयार हो रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए सी प्लेन में बैठूं और त्रिवेणी संगम पर उतरुं।' उन्होंने बताया कि इसका लीगल प्रोसेस पूरा हो चुका है। यह 18 सीटर विमान होगा जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपये है। प्रयागराज में एक एयरपोर्ट है और अब यहां एक रिवरपोर्ट भी तैयार होगा। केंद्र सरकार ने पिछले सात वर्षों में 40 रिवरपोर्ट बनाए हैं।

Nitin Gadkari said Buses will Run in the Air with help of Pillars