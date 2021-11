मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि माघ मेला में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। यानी कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। मेला क्षेत्र में आने वालों को वैक्सीनेशन का प्रमाण दिखाने पर अनुमति मिलेगी।

Only Fully Vaccinated Devotees Will be Allowed at Magh Mela 2022