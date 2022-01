एक यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद ही मौत, जांच की तो पता चला मरीज को चढ़ाया नकली खून

नर्सिंग होम में एक मरीज के परिजन ने दलाल से दो यूनिट खून लिया। लेकिन सिर्फ एक यूनिट चढ़ने के बाद ही मरीज की मौत हो गई। बचे हुए एक यूनिट को लेकर मृतक के रिश्तेदार सरकारी अस्पताल में वापस करने पहुंचे। वहां जांच करने पर पता चला कि यह खून उनके ब्लड बैंक का नहीं है।

प्रयागराज. संगमनगरी में नकली खून के कारोबार का खुलासा हुआ है। यहां नर्सिंग होम में एक मरीज के परिजन ने दलाल से दो यूनिट खून लिया। लेकिन सिर्फ एक यूनिट चढ़ने के बाद ही मरीज की मौत हो गई। बचे हुए एक यूनिट को लेकर मृतक के रिश्तेदार सरकारी अस्पताल में वापस करने पहुंचे। उसे सरकारी टीबी यानी बेली ब्लड बैंक वापस करने पहुंचे। वहां जांच करने पर पता चला कि यह खून उनके ब्लड बैंक का नहीं है। यानी कि खून के पैकेट पर जिस ब्लड बैंक का स्टीकर लगा था वह वहां का नहीं था।

Patient Death after Being Given one Unit Fake Blood Transfusion