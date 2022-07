हीरोपंती दिखाने के लिए स्कूली स्टूडेंटस कर रहे बम ब्लास्ट, कॉन्वेंट स्कूल के 10 नाबालिग गिरफ्तार

पिछले दिनों प्रयागराज की कई घटनाओं के बाद पुलिस ने छानबीन की तो स्कूली गैंग तांडव, रामदल, माया और इमोर्टल के बारे में पता चला। कई लड़के भी गिरफ्तार किए गए। ये शहर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के गिरोह, या व्हाट्सएप ग्रुप के नाम हैं, जो पिछले तीन महीनों में विभिन्न स्कूलों के बाहर कम से कम छह बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल पाए गए हैं।

स्कूली छात्रों के बीच गैंगवार की घटनाओं को आपने फिल्मों में देखा होगा। मगर, प्रयागराज के स्कूल में यह घटना सत्य कर दी गई है। संगमनगरी में स्कूली लड़के बकायदा गैंग बनाकर एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं वो भी बम से। पिछले दिनों प्रयागराज की कई घटनाओं के बाद पुलिस ने छानबीन की तो स्कूली गैंग तांडव, रामदल, माया और इमोर्टल के बारे में पता चला। कई लड़के भी गिरफ्तार किए गए। ये शहर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के गिरोह, या व्हाट्सएप ग्रुप के नाम हैं, जो पिछले तीन महीनों में विभिन्न स्कूलों के बाहर कम से कम छह बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वर्चस्व स्थापित करने या उनके बीच चल रहे युद्ध को जीतने के लिए बम फेंके गए। इस तरह की आखिरी घटना 22 जुलाई को हुई थी। पुलिस ने कॉन्वेंट स्कूल के 11 छात्रों को पकड़ा है जिनमें 10 नाबालिग हैं। गिरफ्तारी के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया और फिर उन्हें नैनी जेल व बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

