गौ तस्करी करने वाले सपा नेता पर योगी सरकार का शिकंजा, 10 करोड़ की 9 संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी

SP Leader 9 properties worth 10 crores will be attached by Police- विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) से पहले योगी सरकार (UP Government) गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने अंतर्राज्यीय गौ तस्कर और सपा नेता मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ शिकंजा कसा है।