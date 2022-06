UP Board Result 2022 : यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा टॉपर रहे कानपुर के प्रिंस पटेल

UP Board result 2022 class 10th toppers of uttar Pradesh बहुत इंतजार के बाद आखिरकार यूपी बोर्ड 2022 के हाईस्कूल परीक्षा रिजल्ट घोषित किया गया। यूपी बोर्ड 2022 हाईस्कूल परीक्षा टॉपर प्रिंस पटेल रहे। और दूसरे नम्बर पर संस्कृति ठाकुर, किरन कुशवाहा है। हाईस्कूल परीक्षा की तीसरे नम्बर की टॉपर अनिकेत शर्मा है। इन सबके चेहरे खुशियों से दमक रहे हैं।

June 18, 2022

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट टॉपर कानपुर के प्रिंस पटेल हैं। प्रिंस पटेल 97.67 फीसद अंक प्राप्त कर पूरी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। दूसरे नम्बर पर दो छात्राएं आई हैं। संस्कृति ठाकुर, किरन कुशवाहा ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट में कन्नौज के अनिकेत शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 18 जून शनिवार दोपहर दो बजे मुख्यालय प्रयागराज में घोषित किया गया। परीक्षाफल माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in तथा एनआइसी की वेबसाइट upresults.nic.in पर देखें। कोविड के बाद का यह पहला यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम है। इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 25,25,007 परीक्षार्थियों ने दी थी। इस बार परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की गई।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा में प्रिंस पटेल ने किया टॉप माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया कि, कानपुर के प्रिंस पटेल 97.67 प्रतिशत अंकों के साथ टॉपर बने हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर में दो छात्राएं मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर नगर की किरन कुशवाहा रहीं। कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे नंबर रहे। पास होने के लिए 33 फीसद अंक अनिवार्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. सरिता तिवारी के साथ यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला 2 बजे हाईस्कूल का रिजल्ट जारी करेंगे। यूपी बोर्ड के जारी निर्देश के अनुसार, हाईस्कूल तथा इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्र-छात्राओं को कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। हाईस्कूल को रिजल्ट ऐसे देखें - यूपी बोर्ड की आफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in या upmsp.edu.in या results.upmsp. edu.in वेबसाइट पर जाएं।

- वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए UP Board 10th Result 2022 या UP Board 12th Result 2022 के लिंक पर क्लिक करें।

- अब छात्र अपना रोल नंबर सबमिट करें।

- रोल नंबर सबमिट करने के बाद रिजल्ट दिखाई देगा।

- चेक कर लें फिर प्रिंट आउट ले लें। पढ़ना जारी रखे

