ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यूपी के चार जिलों में शुरू होगा वैदिक पेंट का प्लांट

उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जल्द ही चार जिलों में वैदिक पेंट का प्लांट लगाएगी। वाराणसी मंडल के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक डीएस भाटी ने बताया कि पायलट परियोजना के तहत जयपुर के सांगानेर में दो तरह के उत्पादों-डिस्टेंपर और व्हाइट पेंट का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जल्द ही चार जिलों में वैदिक पेंट का प्लांट लगाएगी। वाराणसी मंडल के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक डीएस भाटी ने बताया कि पायलट परियोजना के तहत जयपुर के सांगानेर में दो तरह के उत्पादों-डिस्टेंपर और व्हाइट पेंट का निर्माण किया जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में इन इकाइयों से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, वाराणसी, बलिया और मेरठ के पंजोखरा में वैदिक पेंट की इकाई लगाएगा।

Vedic Paint Plant Will be Started in Four Districts of Uttar Pradesh