पश्चिमी विक्षोभ देगा भारी बारिश का झटका, मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी

प्रयागराजPublished: Jan 14, 2024 08:40:20 am Submitted by: Krishna Rai

IMD Alert For Heavy Rain In UP: पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जिलों में तेजी के साथ हुआ मौसम में बदलाव, बारिश ,ओले और शीतलहर की भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान लगाया गया है।

UP Weather Current Update: उत्तर प्रदेश में शनिवार शाम से ही शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। ठंडी और तेजा हवा ने हाड़ कंपाना शुरू कर दिया। कोहरा लगातार घना होता जा रहा है और कई इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। लोग ठिठुरते और कांपते नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था भी शनिवार रात से रविवार सुबह तक ठप दिखी। दृश्यता शून्य होने के कारण सडक़ों पर वाहन के पहिए थम गए थे। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेला माघ मेला में भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैँ।