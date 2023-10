1 अक्टूबर से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू, अलवर से जयपुर और दिल्ली जाने में लगेगा कम समय

Submitted by:

अलवर Published: Oct 01, 2023

New time table for Rajasthan trains : अलवर. अजमेर से रेवाड़ी रूट पर अब ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। उत्तर-पश्चिम रेलवे ने ट्रैक को रिनोवेशन कर इस रफ्तार के लिए तैयार कर दिया है। रविवार से उत्तर-पश्चिम रेल खंड में 198 ट्रेनें नई समय सारणी के अनुसार चलेंगी। जिसमें ट्रेनों की औसत गति सीमा भी बढ़ाई गई है।

New timetable for 198 trains in Rajasthan