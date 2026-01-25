तिजारा में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य तिरंगा यात्रा

तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद स्थल तक पहुंची, जहां देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने देशभक्ति से जुड़े नारे व संदेशों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया।