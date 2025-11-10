अलवर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ी सौगात: शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे

बैठक में अलवर के शिशु अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इस राशि से जिला अस्पताल के शिशु विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अलवर जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में वर्तमान में 22 स्वीकृत बेड के मुकाबले 107 बेड का संचालन किया जा रहा है, और रोजाना लगभग 500 बच्चों का इलाज होता है। अपग्रेडेशन के बाद अस्पताल में बच्चों के इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी।