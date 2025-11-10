Patrika LogoSwitch to English

अलवर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ी सौगात: शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव सोमवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 10, 2025

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव सोमवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अलवर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया।

बैठक में अलवर के शिशु अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इस राशि से जिला अस्पताल के शिशु विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अलवर जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में वर्तमान में 22 स्वीकृत बेड के मुकाबले 107 बेड का संचालन किया जा रहा है, और रोजाना लगभग 500 बच्चों का इलाज होता है। अपग्रेडेशन के बाद अस्पताल में बच्चों के इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिशा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्रीय निधि से बन रहे आरओबी व सड़कों, किसान सॉयल हेल्थ कार्ड योजना और सांसद निधि से संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने जिले में खेल, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में गति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

10 Nov 2025

10 Nov 2025 03:18 pm

अलवर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ी सौगात: शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे

