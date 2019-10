अलवर में भीड़ ने तीन लोगों के पीट-पीटकर तोड़े हाथ पैर, मिट्टी तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस की लापरवाही सामने आई

अलवर. Mob Beat Three People In Alwar अलवर जिले में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ( Crime In Alwar ) भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में रविवार देर रात 8-10 लोगों ने तीन युवकों को बेरहमी से पीटा और फिर तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। सोमवार सुबह सूचना पर पुलिस तो पहुंची लेकिन घायलों को वहीं छोड़ आई। तीनों घायल बाद में मुश्किल से अपने घर पहुंचे, मीडिया में यह पूरा मामला उजागर होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सोमवार देर रात मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मारपीट कर बंधक बनाने का मामला दर्ज किया है।

क्षेत्र के घटाल गांव की वाल्मीकि बस्ती निवासी प्रकाश ने मामला दर्ज कराया है कि रविवार रात वो अपने साथी जसवंत व सुंदर के साथ सुअरों की तलाश के लिए जा रहा था जा रहा था तभी अचानक 3-4 लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी, फिर फोन कर 4-5 लोगों को बुला लिया। सभी उन्हें कबाड़ी के गोदाम में ले गए और बेरहमी से पीटने लगे।

पीटने के बाद आग लगाने लगे

जसवंत ने मंगलवार सुबह पत्रिका से बात करते हुए बताया कि हमलावरों ने उनपर मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की तिली जलाकर दो-तीन बार उनके ऊपर फेंकी, लेकिन उन्होंने उसे बुझा दी। इससे पहले 8-10 जनों ने उन्हें नीचे पटककर तार के टुकड़े व डंडे से पीटा। उसके साथी सुंदर के पीठ पर मारपीट के निशान है। वहीं प्रकाश के पैर में फ्रैक्चर है।

पुलिस की लापरवाही सामने आई

इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस सूचना पर फैक्ट्री पहुंची, लेकिन बिना कोई कार्रवाई करे वहां से वापस लौट आई, ना ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायल बाद में बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों के पीछे लगी हैं। भिवाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण मच्या का कहना है कि पुलिस ने मौके पर जाकर भी घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचवाया, इसकी जांच की जा रही है।