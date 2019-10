तम्बाकू के दुष्परिणामों को दर्शाने के लिए पत्रिका टीम की पहल, शॉर्ट फिल्म से तम्बाकू छोडऩे का दिया संदेश, देखें वीडियो

अलवर. Alwar Patrika Say No To Tobacco Short Film : राजस्थान पत्रिका अलवर ( Rajasthan Patrika Alwar ) की ओर से तम्बाकू के नुकसानों को दर्शाती ( Say No To Tobacco Short Film ) एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है। इसका उद्देश्य तम्बाकू के खिलाफ लोगों को जागरुक करना है। 5 मिनट 21 सेकेंड की शॉर्ट फिल्म में तम्बाकू के कारण एक परिवार का उजड़ जाने का दृश्य फिल्माया गया है।

इस शॉर्ट फिल्म में अत्यधिक मात्रा में गुटखे का सेवन करने वाले युवक की कैंसर के कारण मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी पत्नी विलाप करती है। मृतक की बीवी इस बात को लेकर पछताती है कि अगर वो अपने पति को पहले गुटखा खाने से रोकती तो उसकी समय से पहले मौत नहीं होती। इस शॉर्ट मूवी में चिकित्सालय की दृश्य भी फिल्माया गया है, जिसमें कैंसर के बढ़ जाने के बाद चिकित्सक भी मरीज को बचा नहीं पाते हैं। शॉर्ट फिल्म में कैंसर पीडि़त व्यक्ति जीवन का किरदार प्रमोद यादव ने निभाया है, जीवन की पत्नी का किरदार सरस्वती जांगिड़ ने निभाया है। वहीं चिकित्सक का अभिनय डॉ.एस.सी मित्तल और सर्जन का अभिनय गिरीश गुप्ता ने किया है। जीवन के दोस्तों का अभिनय कला भारती से जुड़े युवाओं ने किया है। वहीं विशेष सहयोग तुषार शर्मा का है जो फिल्मों में निर्देशन कर चुके हैं। इसमें उदित भारद्वाज और सुनील महावर ने सहयोग किया है।