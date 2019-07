अलवर पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख पहले फेल हुए, फिर बन गए आईपीएस, युवाओं को दिए सफलता के टिप्स

How To Become An IPS : अलवर एसपी परीस देशमुख पहले यूपीएससी में फेल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कमजोरियों को पहचानकर फिर से मेहनत की।