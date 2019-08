पति ने पूरी की अपनी पत्नी की इच्छा, रिटायरमेंट पर हेलीकॉप्टर से पत्नी के साथ घर जाएगा यह अध्यापक, इतने लाख रुपए में बुक किया हेलीकॉप्टर

Alwar Teacher Book Helicopter For His Wife On His Retirement : रिटायरमेंट पर आज पत्नी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर घर लाएगा अध्यापक।