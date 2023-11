राजस्थान के इस शहर की हवा दिल्ली से भी जहरीली, एक्यूआई 460

भिवाड़ी. औद्योगिक नगरी की हवा की गुणवत्ता का सूचकांक (एक्यूआई) बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। सांसों में हवा कम और जहर ज्यादा घुल रहा है। बंद कमरे में भी मुंह खोलते ही गला धूल-मिट्टी से भर रहा है। सोमवार को भिवाड़ी का एक्यूआई दिल्ली से भी अधिक रहा। भिवाड़ी का एक्यूआई 460 और दिल्ली का 440 दर्ज किया गया।

Bhiwadi's air more poisonous than Delhi, AQI 460 in Bhiwadi, 440 in Delhi