जिले में इन 2 लाख से अधिक पात्र लोगों को मिलेगा 450 में गैस सिलेंडर

Gas cylinder will be available for Rs 450 from January 1 सीएम भजनलाल की घोषणा के अनुसार 1 जनवरी से मिलेगा 450 रूपए में गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के अलावा उन लोगों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है जो वाकई इस योजना के लिए पात्र हैं। यानी पुराने पात्र तो रहेंगे ही। साथ ही नए पात्र भी इस योजना में जुड़ेंगे।



गाइड लाइन में बदलाव नहीं किया गया। यदि कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में ये देता है कि उसके पास गाड़ी, बंगला या अन्य कीमती सामान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे गैस सिलेंडर 450 रुपए में ही मिलेगा। जिले में 2.02 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2 हजार लाभार्थी और बढ़ेंगे।



गाड़ी या कीमती सामान नहीं है तो मिल सकता है लाभ



उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के तहत केंद्र सरकार ने जो मानक तय किए थे उन्हीं मानकों के मुताबिक यहां की जनता को लाभ मिलेगा। बीपीएल परिवारों को इसका लाभ मिलेगा ही। साथ ही प्रदेश के जो अन्य पात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जरिए निकलकर आए थे, वह भी इस दायरे में आएंगे। उन्हें लिखित में देना होगा कि उनके पास गाड़ियां या अन्य कीमती सामग्री नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 75 लाख नए ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य रखा है।