अलवर-रामगढ़ रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रोले ने 5 जनों को कुचला, सभी की दर्दनाक मौत

अलवर. death in accident in alwar : अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र के बखतल की चौकी के समीप एक डेयरी के पास एक ( accident in alwar ) दर्दनाक सडक़ हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक ट्रोले ने 5 लोगों को कुचल दिया और उनकी मौत हो गई। ट्रोले की टक्कर के बाद 4 जनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं एक गंभीर घायल को 108 एंबुलेंस में सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। अभी मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

ग्रामीणों ने बताया कि बाइक पर पांच जने सवार थे, ट्रोला व बाइक सवार बगड़ तिराहे की तरफ से अलवर आ रहे थे, ट्रोले को ओवरटेक करते वक्त उनकी बाइक गड्ढे में चली गई, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रोले के नीचे जा गिरे, इस दौरान ट्रोले ने उन्हें कुचल दिया। इससे पांचों की मौत हो गई। मृतकों की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, ना ही बाइक के कागज मिले हैं, मृतकों से तीन मोबाइल फोन मिले हैं, उसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। हादसे के बाद घटना स्थल पर हडक़ंंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को लोगों की मदद से सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया।

इस रोड पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं

अलवर रामगढ़ रोड पर पिछले पांच साल (2014 से 2018 तक) में अलवर से रामगढ़ तक करीब 22 किलोमीटर के रोड पर 207 लोगों ने अलग-अलग दुर्घटनाओं में जान गंवा दी। इस औसत से पिछले दस सालों में करीब पांच सौ से अधिक लोग बेमौत मारे गए।