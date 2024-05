चार साल की मासूम अमायरा को दुआ के साथ पैसों की जरूरत, आप ऐसे कर सकते हैं आर्थिक मदद 

अमायरा की माँ का बैंक खाता विवरण:

खाताधारक:

शिल्पा अमित शर्मा

खाता संख्या: 2301254550290240

IFSC: AUBL0002545

बैंक: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक

शाखा: बहादुरगढ़

This is how you can provide financial help.Amyra’s Mother’s Bank Account Details:Account Holder: Shilpa Amit SharmaAccount Number: 2301254550290240IFSC: AUBL0002545Bank: AU Small Finance BankBranch: Bahadurgarh