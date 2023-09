सरिस्का टाइगर रिजर्व और पांडुपोल में अब होगा वाहनों का नि:शुल्क प्रवेश

free entry of vehicles in Sariska Tiger Reserve and Pandupol : अलवर. राज्य सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर (Pandupol Hanuman Temple ) में जाने वाले अलवर रजिस्टर्ड वाहनों को मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा एवं पाण्डुपोल एवं भर्तृहरि मेले के दिन नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा।