शर्मनाक : शहीद की पत्नी के साथ कई लोग करते रहे बलात्कार, सात साल तब बंधक बनाए रखा और यौन शोषण व बलात्कार किया

अलवर. Martyr's Wife Raped In Alwar : करवा चौथ पर एक शर्मसार करने वाला मामला ( Rape In Alwar ) सामने आया है। ( Gang Rape With Martyr's Wife ) एक शहीद की पत्नी को जाल में फंसाकर कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही उसके लाखों रुपए और प्लॉट भी हड़प लिए। इस सम्बन्ध में पीडि़ता ने अलवर जिले के किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस ने बताया कि रामगढ़ निवासी पीडि़ता ने रिपोर्ट दी कि उसका पति भारतीय सेना में था और उसकी वर्ष 2012 में मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने पीहर में रहने लग गई। बाद में उसने अलवर में मकान बना लिया। जहां पर उसकी किशनगढ़बास क्षेत्र के एक जने से जान पहचान हो गई। मकान व जमीन दिलाने के बहाने वह उसे अपने गांव ले आया। इसके बाद वह उसे टपूकडा में फ्लैट दिलाने ले गया, लेकिन इसी दौरान उस व्यक्ति की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद किशनगढ़बास क्षेत्र के निवासी चार जने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गए तथा उसका घरेलू सारा सामान भी ले गए और बोले कि उनका भाई मर गया है, जो उनसे कह कर गया है कि वह उसे जमीन दिलवा दे। इन लोगों ने उसे अपने घर में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार करते रहे। आरोपियों ने उसके जेवरात सहित 4 लाख रुपए छीन लिए। जब उसने प्लॉट दिलवाने की बात कही तो आरोपियों ने उसे अपने रिश्तेदार से मिलवाया।

बाद में आरोपियों का रिश्तेदार अपने साथ दो अन्य जनों को लेकर आया और उसे प्लॉट दिलाने के लिए कई जगह ले गए। इन आरोपियों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इन लोगों ने धोखाधड़ी से उसका प्लॉट अपने नाम करा लिया तथा बैंक खाते से भी लाखों रुपए निकाल लिए। 14 अक्टूबर की रात उसने आरोपियों के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीडि़ता की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई। जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने पीडि़ता के रुपयों व प्रोपर्टी को हथियाने के लिए जाल में फंसाकर बलात्कार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अजीत सिंह बड़सरा, थानाधिकारी, किशनगढ़बास।