मिलेगा रोजगार: सरकार की 100 दिन की योजना, हर माह लगेंगे रोजगार मेले

अलवरPublished: Jan 30, 2024 11:34:17 am

Government's 100 day plan पुरानी कांग्रेस सरकार युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए साल में एक बार रोजगार मेला लगाती थी, लेकिन अब भाजपा सरकार हर महीने एक मेला लगाने की सोच रही है। उन्होंने इसे पहले 100 दिनों के लिए अपनी कार्य सूची में भी शामिल कर लिया है।

Government's 100 day plan, employment fairs will be held every month