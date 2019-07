सीकर के बाद अलवर जिले में कई जगह लगातार बारिश, नदी-नाले उफान पर, 15 साल बाद बांधों पर चली चादर

अलवर. Heavy Rain In Alwar : राजस्थान में मानसून ( monsoon in rajasthan ) ने दस्तक दे दी है। सीकर में लगातार बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। अब ( rain in alwar ) अलवर जिले के ग्रामीण व सरिस्का क्षेत्र में तेज बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर है। थानागाजी में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक 7 घंटे लगातार तेज बारिश आई। जिससे यह क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार थानागाजी क्षेत्र में 15 साल बाद ऐसी बारिश आई है। आखिरी बार ऐसी बारिश वर्ष 2004 में आई थी। थानागाजी में स्कूल में पानी भर गया, इसके अलावा सडक़ किेनारे दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया है। थानागाजी के अलावा सकट क्षेत्र में भी तेज बारिश के चलते पानी बहने लगा। सकट में एनिकेट पर चादर चलने लगी। जिले में कई साल बाद ऐसी चादर ऐखी गई है। स्थानीय लोग चादर में नहाने पहुंच गए।

rain in alwar District Break Record Of 15 Years" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/07/26/rain3_4891398-m.jpg">

नदी-नाले सब उफान पर

तेज बारिश के बाद थानागाजी क्षेत्र के सभी नदी-नाले उफान पर हैं। सरिस्का क्षेत्र होने के कारण यहां प्राकृतिक नजारों की भरमार है। ऐसे में तेज बारिश ने यहां चार चांद लगा दिए। थानागाजी के रूपारेल नदी पर बने लावाकाबास बांध, ढिगारिया वाली नदी के रास्ते में बने सभी एनिकेट, ढहर का बांघ, काबलीगढ़ बांध पर बने ऐनिकेट पर कई घंटे तक चादर चलती रही। वहीं क्षेत्र की अरवरी नदी, रूपारेल व किशोरी नदी सहित अजबगढ़ होकर बहने वाली नदियां उफान पर है।

नटनी का बारा में तेज बहाव

बारिश के बाद नटनी का बारा में तेज बहाव से पानी बह रहा है। भरतपुर की ओर जाने वाली रूपारेल नदी का बहाव और भी तेज है। वहीं अलवर की तरफ भी पानी बहा है, जो कि जयसमंद झील में पहुंचेगा।

वीकेंड पर पहुंचेंगे पर्यटक

अलवर में तेज बारिश के बाद पर्यटन स्थलों पर पानी की आवक हुई है। सूखे पड़े कई बांधों में पानी आया है। सिलीसेढ़ झील का जलस्तर भी बढ़ा है। मौसम खुशनुमा बना हुआ है। ऐसे में वीकेंड पर अलवर शहर सहित गुडग़ांव, दिल्ली आदि के पर्यटक यहां पहुंचेंगे।