अलवर में हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं थमीं; अब नहीं बनेंगे नए आवास, यह है बड़ा कारण 

अलवर शहरों के सुनियोजित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आवासन मंडल अब अलवर में आवास नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहां सरकारी जमीन नहीं बची। सरकारी जमीन पर ही आवासन मंडल आवास बनाकर लोगों को मुहैया कराता है। प्रदेश के पाली, नागौर, सीकर आदि जिलों में जरूर सरकारी जमीन का रिकॉर्ड मिला है, जो खाली हैं और वहां आवासीय योजना लॉन्च होंगी।
राजस्थान आवासन मंडल का काम शहरों में बसावट बढ़ाने के लिए आवास बनाकर लोगों को मुहैया कराना है। हर आय वर्ग के लोगों के मुताबिक आवास बनाने का जिम्मा मिला। अलवर में भी इस पर काम शुरू हुआ और करीब आठ से दस कॉलोनियां आवासन मंडल ने बनाई। आवासन मंडल उसी जमीन पर आवास बनाता है, जो सरकारी हो। यह जमीन प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाती है।
आवासन मंडल के साथ-साथ यूआईटी ने भी कॉलोनियां बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में यूआईटी आवासन मंडल को जितनी जमीन थी, वह देती रही, लेकिन अब रिकॉर्ड में सरकारी जमीन नहीं रही। यूआईटी अपनी कॉलोनियों के लिए जमीन अधिग्रहण करती है, लेकिन आवासन मंडल को यह अधिकार नहीं हैं। ऐसे में अब आवासन मंडल के पास आवास बनाने का काम नहीं है।
आवासन मंडल ने शुरुआत से अब तक करीब 8 हजार आवास लोगों को मुहैया कराए। विभाग ने एनईबी, एनईबी एक्सटेंशन, एनईबी 85, एनईबी 82, मनु मार्ग, टेन बी, शांतिकुंज, कालाकुआं आदि कॉलोनियां बसाई। वर्ष 2017-18 में एनईबी एक्सटेंशन का विकास किया, जिसमें करीब 80 आवास बनाए गए। यह अधिकांश बिक चुके हैं। अब विभाग को सरकारी जमीन नहीं मिल रही है। इसी कारण करीब 8 साल से आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। सरकारी जमीन शहर व आसपास के एरिया में न होने के कारण अब आवासन मंडल का खुद का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है।
अलवर में अब सरकारी जमीन नहीं बची। ऐसे में नई कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती। हम केवल सरकारी जमीन पर ही आवास बना सकते हैं। वर्ष 2017-18 में ही आखिरी कॉलोनी एनईबी एक्सटेंशन बनाई थी। अब सरकारी जमीन की तलाश कर रहे हैं। - पीएल मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, आवासन मंडल अलवर