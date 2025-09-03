अलवर में हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं थमीं; अब नहीं बनेंगे नए आवास, यह है बड़ा कारण 

आवासन मंडल ने शुरुआत से अब तक करीब 8 हजार आवास लोगों को मुहैया कराए। विभाग ने एनईबी, एनईबी एक्सटेंशन, एनईबी 85, एनईबी 82, मनु मार्ग, टेन बी, शांतिकुंज, कालाकुआं आदि कॉलोनियां बसाई। वर्ष 2017-18 में एनईबी एक्सटेंशन का विकास किया, जिसमें करीब 80 आवास बनाए गए। यह अधिकांश बिक चुके हैं। अब विभाग को सरकारी जमीन नहीं मिल रही है। इसी कारण करीब 8 साल से आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। सरकारी जमीन शहर व आसपास के एरिया में न होने के कारण अब आवासन मंडल का खुद का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है।