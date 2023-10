रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक, ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त होंगे

अलवरPublished: Oct 21, 2023 10:53:40 am Submitted by: Manoj Kumar

Liquor sale after 8 pm to be banned : विधानसभा चुनावों को लेकर आबकारी विभाग ने भी सख्ती करना शुरू कर दिया है । विधानसभा चुनावों में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग ने क्षेत्र में संचालित शराब की दुकानों का निरीक्षण कर शराब ठेकेदारों को रात आठ बजे बाद होने वाली शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए है।

Liquor sale after 8 pm to be banned

Liquor sale after 8 pm to be banned : बहरोड़. विधानसभा चुनावों को लेकर आबकारी विभाग ने भी सख्ती करना शुरू कर दिया है ।विधानसभा चुनावों में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग ने क्षेत्र में संचालित शराब की दुकानों का निरीक्षण कर शराब ठेकेदारों को रात आठ बजे बाद होने वाली शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए है।