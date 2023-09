मनरेगा में मशीन से हो रहा है काम, घर बैठे पैसा उठा रहे मजदूर

अलवर. मनरेगा के मजदूरों को भले ही ग्राम पंचायतों में काम न मिले लेकिन ट्रैक्टरों से खूब काम करवाया जा रहा है। थानागाजी के दुहार चौगान गांव में मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत संभागीय आयुक्त से की गई है। आरोप लगे हैं कि काम करवाने वाले लोगों को परिवार के ही एक सरकारी कर्मचारी का संरक्षण मिला है जो पंचायत समिति थानागाजी में तैनात है।

Alwar News : MGNREGA workers sit back and collect money as machines do the work