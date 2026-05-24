24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

एनजीटी ने रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला से भूजल प्रदूषण मामले में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

आद्योगिक क्षेत्रों के पास पानी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल ने नाराजगी जताई है। एनजीटी ने रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला व आसपास के क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण मामले को पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने मंडल को निर्देशित किया है कि वह प्रदूषण फैलाने वाले वास्तविक उद्योगों की पहचान करे। साथ ही, प्रदूषण रोकने एवं सुधारात्मक कदमों की जानकारी प्रस्तुत तथा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

May 24, 2026

agyara bandh alwar

national green tribunal

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल ने अलवर जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला व आसपास के क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। धांसा लैब्स लिमिटेड (पूर्व में अम्बे लैबोरेट्रीज़ लि.) बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व अन्य के केस में न्यायाधीश शियो कुमार सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त, 2026 को होगी।
मामले में बताया गया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला, तहसील बहरोड़ तथा आसपास के क्षेत्रों में भूजल में कीटनाशक अवशेषों के कारण गंभीर प्रदूषण फैल रहा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआइएच), रुड़की से कराए गए अध्ययन में पाया कि केशवाना व सोतानाला रीको क्षेत्रों का भूजल अत्यधिक प्रदूषित है तथा यह प्रदूषण भविष्य में बहरोड़ क्षेत्र तक फैल सकता है। अध्ययन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भूजल की गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। रिपोर्ट में भूजल शोधन तकनीकों के उपयोग तथा वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अपनाने की अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला व आसपास के क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे जमीनी पानी खराब होता जा रहा है।


यह दिए निर्देश
एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निर्देशित किया है कि वह प्रदूषण फैलाने वाले वास्तविक उद्योगों की पहचान करे। साथ ही, प्रदूषण रोकने एवं सुधारात्मक कदमों की जानकारी प्रस्तुत तथा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
एमआइए में भी हालात खराब
एमआइए की फैक्ट्रियों का पानी भी अग्यारा बांध में आता है। इस वजह से यहां आसपास के गांवों के हाल खराब है। इस पानी से न केवल बदबू फैल रही है बल्कि भूमिगत जल भी दूषित हो रहा है। यहां की खेती पर भी विपरित प्रभाव पड़ रहा है। जमीन में रसायन की मात्रा ज्यादा होने से खेती जहर होती जा रही है। यही नहीं जिलेभर में जहां भी औद्योगिक क्षेत्र है, वहां भी आसपास जमीन का पानी खराब होता जा रहा है।

ये भी पढ़ें

‘कांग्रेस पर अब कभी भरोसा नहीं करना चाहिए’, DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन टूटने पर साधा निशाना
राष्ट्रीय
Tamil Nadu political crisis

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 May 2026 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / एनजीटी ने रीको औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला से भूजल प्रदूषण मामले में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सरकारी अस्पताल के नर्सिंगकर्मी की बिगड़ी नियत, वार्ड में सो रही महिला से रात ढाई बजे छेड़छाड़; मचा हड़कंप

Nursing Staff Member Molests Woman
अलवर

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पास अब गिनती के दिन ही बचे हैं। 31 मई को खरीद प्रक्रिया समाप्त होनी है, लेकिन जिले के अनेक किसान अब तक अपनी उपज बेचने के लिए नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने खरीद केंद्र बंद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पास अब गिनती के दिन ही बचे हैं। 31 मई को खरीद प्रक्रिया समाप्त होनी है, लेकिन जिले के अनेक किसान अब तक अपनी उपज बेचने के लिए नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने खरीद केंद्र बंद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
अलवर

गर्मी का टॉर्चर: 434 नलकूप नहीं बुझा रहे शहर की प्यास

भीषण गर्मी के बीच अलवर शहर में पानी का संकट गहरा रहा है। शहर में प्रतिदिन पानी की मांग करीब 95 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) है, जबकि वर्तमान में केवल 49 एमएलडी पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर में कुल 434 नलकूप सक्रिय हैं। इनमें से 94 पुराने बोरिंगों को गहरा किया गया, जिनमें अधिकतर में दोबारा पानी निकल आया है। कई क्षेत्रों में टैंकरों और सीमित सप्लाई के सहारे काम चलाना पड़ रहा है।
अलवर

राजस्थान के खिलाड़ी की हरियाणा में पीट-पीटकर हत्या, लव अफेयर के चलते बंधक बनाकर 3 दिन तक टॉर्चर

Volleyball Player Monu
अलवर

बा​घ-बाघिनों बाला किला मार्ग को हाईटेक मशीनों से सुधारेगा पीडब्ल्यूडी, पहले पहाड़ के फाॅल्ट की होगी जांच

karni mata
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.