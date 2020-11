पत्रिका गेट सेफ गो अभियान: अलवर के यह दुकानदार बिना मास्क के सामान देने से करते हैं परहेज, इनसे सीखिए और त्यौहार पर सुरक्षित रहिए

Patrika Get Safe Go Campaign: इस दिवाली आप सुरक्षित रहें, इसके लिए बाजार में जाने पर मास्क अवश्य पहनें। पत्रिका का यह अभियान मास्क को बढ़ावा देने के लिए है। जिससे आप कोरोना संक्रमण से बचे रहें।