राजस्थान में आज से फिर हो रहा संवाद सेतु का आगाज, दोपहर ढाई बजे अलवर के पाठकों से चर्चा करेंगे डॉ. गुलाब कोठरी

अलवर. राजस्थान में बुधवार से एक बार फिर संवाद सेतु कार्यक्रम शुरू हो रहा है। चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले दिन बुधवार को अलवर और धौलपुर में संवाद सेतु होगा। अलवर के संवाद सेतु में पाठकों के साथ लोकसभा सांसद महंत बालकनाथ, जिले के विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, उद्योगपति व अन्य गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। संवाद सेतु में अलवर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी।

पत्रिका के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी इस कार्यक्रम में सुधि पाठकों एवं प्रबुद्धजनों से जिले के स्थानीय विकास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना में इस बार संवाद सेतु कार्यक्रम वर्चुअल रखा गया है। राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की शृंखला में इससे पहले भी राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में संवाद सेतु का आयोजन किया जा चुका है।

कोठारी अलवर जिले के पाठकों से दोपहर 2:30 बजे और धौलपुर जिले के पाठकों से शाम 4:30 बजे रूबरू होंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य प्रबुद्धजन भाग लेंगे। संवाद सेतु कार्यक्रम को राजस्थान पत्रिका समूह के सभी फेसबुक पेज, यूटयूब चैनल और पत्रिका टीवी पर भी लाइव देखा जा सकता है।

जिला: अलवर

समय: 02:30 बजे

दिनांक: 20 जनवरी

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें...





Patrika is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Alwar Samwad Setu with Dr. Sh. Gulab Kothari

Time: Jan 20, 2021 02:30 PM India

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82077637261?pwd=czEwYjJYVHU3UDF3Nm05ZVdGTkM5QT09