Plastic Ban : आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, नहीं होगा उपयोग, जानिए क्या-क्या आता है सिंगल यूज प्लास्टिक में

अलवर. Plastic Ban In India : पर्यावरण व मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुकी ( Single Use Plastic ) प्लास्टिक के उत्पादों को दूर करने का समय आ गया। अब वापस लिफाफे (खल्ला) व थैले के दौर में आना पड़ेगा। Plastic Ban In India ) सरकार ने इस खतरे से जन-जीवन को बचाने के लिए दो अक्टूबर से ( Single Use Plastic ) सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया है। मतलब ऐसा ( No To Plastic ) प्लास्टिक काम नहीं ले सकेंगे जिसको एक बार काम में लेकर कचरे में फेंक देते हैं। अब ( Single Use Plastic Ban ) सिंगल यूज प्लास्टिक में खाद्य सामग्री का बेचान नहीं हो सकेगा। बाजार में ( Polythene Ban ) पॉलीथिन नहीं मिलेगी। जिसके कारण अब आमजन को थैले लेकर जाने होंगे। दुकानदारों को पॉलीथिन की जगह लिफाफे काम लेने पड़ेंगे।

क्या-क्या आता है सिंगल यूज प्लास्टिक में

सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक बैग पॉलीथिन, प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, फूड पैकेजिंग में काम आने वाले प्लास्टिक, गिफ्ट रैपर सहित अन्य प्लास्टिक जिसे एक बार ही काम लिया जाता है। सब सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। जिनमें से सरकार ने पॉलीथिन, कप, प्लेट, बोतल, शीट्स व अन्य को बंद किया है।

दुकानदारों ने ऑर्डर किए लिफाफे

सरकार की सख्ती को देखते हुए दुकानदारों ने कई दिन पहले ही पॉलीथिन मंगानी बंद कर दी हैं। नए ऑर्डर नहीं किए। अब लिफाफे मंगाए जाने लगे हैं। लिफाफे बनाने वालों के पास बड़ी मांग आने लगी है। उनका काम भी पहले से काफी बढऩे लगा है।

न उपयोग न बेचान

अब सिंगल यूज प्लास्टिक का न उपयोग कर सकते न बेचान होगा। जिसके कारण कई तरह की खाद्य सामग्री में काम आने वाले प्लास्टिक का भी कम्पनियों को विकल्प तलाशना होगा।