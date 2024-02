दिल्ली में चल रही परीक्षा का पेपर बहरोड में हो रहा था हल, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Submitted by:

पुलिस ने उनके पास से 5 लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, दिल्ली मेट्रो आईडी कार्ड, एक ब्लैंक चेक और 80 हजार रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने इन्हें बहरोड़ के नारनौल रोड स्थित साईं कॉलोनी के एक मकान से पकड़ा। दोनों पिछले काफी समय से किराए के मकान में रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम रवि यादव और अमित कुमार है।

Two Arrested In Behror For Solving Papers : सेक्शन ऑफिसर और सहायक सेक्शन ऑफिसर की ऑनलाइन परीक्षा चल तो दिल्ली में रही थी, लेकिन इसका पेपर राजस्थान के बहरोड में हल हो रहा था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा का आयोजन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआईआर) द्वारा किया जा रहा था और दोनों आरोपी बहरोड में हल कर रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन स्क्रीन शेयर कर परीक्षा पेपर हल कर रहे थे।