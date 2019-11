दिल्ली के बाद अलवर में भी पुलिस और वकीलों में विवाद, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे वकीलों को खदेड़ा, भारी पुलिस बल तैनात

Police VS Advocates : दिल्ली के बाद अब अलवर में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हो गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

अलवर. Police VS Advocates : दिल्ली के प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव ( Police Vs Advocates In Alwar ) अलवर के पहुंचने के बाद दिल्ली के एक और मामले का असर अलवर में भी दिखना शुरु हो गया है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद की लपटें अब अलवर कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अलवर कोर्ट में बुधवार सुबह पुलिस और वकील आमने-सामने हो गए। जानकारी के अनुसार पुलिस एक आरोपी को पेश करने जा रही थी, इसी दौरान वहां मौजूद वकीलों और पुलिस के जवानों के बीच कहासुनी हो गई। इससे दोनों पक्षों में हंगामा हो गया। इसके बाद वकील एकजुट हो गए और कलक्ट्रेट गेट पर हंगामा करने लगे। पुलिस के जवानों ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। इस पर पुलिस ने वकीलों पर हल्का बल का प्रयोग किया और वकीलों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कलक्ट्रेट गेट और कोर्ट परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इधर, पुलिसकर्मियों ने भी नारेबाजी शुरु कर दी है।

तनाव का माहौल

विवाद के बाद कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल है। अलवर कलक्ट्रेट परिसर में ही कोर्ट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित है। ऐसे में उच्चाधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले दो दिन कोर्ट परिसर में निकाय चुनाव के नामांकन का शोर था, आज अचानक वकीलों और पुलिस के बीच विवाद से यहां माहौल तनावपूर्ण हो गया है।