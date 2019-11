राजस्थान पहुंचा दिल्ली का विवाद, यहां भी आमने-सामने हुए पुलिस और वकील, नारेबाजी के बाद बेकाबू हो गए हालात

Police VS Lawyers In Alwar : दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी ( Police Vs Lawyes ) वकील और पुलिस आमने-सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए।

अलवर. police VS Lawyers In Alwar : दिल्ली ( Delhi police Vs Lawyers ) में पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे विवाद की लपटें ( Police Vs Lawyers In Alwar ) अलवर तक पहुंच गई हैं। बुधवार को अलवर कोर्ट परिसर में पुलिस और वकील आमने सामने हो गए। स्थिति यहां तक आ गई कि खुद ( Alwar SP Paris deshmukh ) जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख वकीलों के पीछे डंडा लेकर दौड़े। दिनभर कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा। वकीलों के खिलाफ तीन एफआईआर शहर कोतवाली और एक एफआईआर महिला थाने में दर्ज हुई है।

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चल रहे पुलिस और वकीलों के विवाद को लेकर बुधवार को अलवर कोर्ट में वकीलों का कार्य बहिष्कार चल रहा था। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग आरोप हैं। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। विवाद बढऩे पर कई पुलिसकर्मी और वकील आक्रोशित हो गए। काफी देर नारेबाजी हुई और हालात बेकाबू भी नजर आए। इस दौरान परिसर में आए आम लोग भी परेशान हुए।

घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकले और हाथ में डंडा लेकर वकीलों के पीछे दौड़े। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी वकीलों के पीछे दौड़े। इससे घबराए वकील जिला एवं सैशन न्यायाधीश कार्यालय में घुस गए। पुलिस वहां से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयसिंह सहित दो वकीलों को पकडकऱ एसपी ऑफिस ले आए। इसके बाद तनाव बढ़ गया और पुलिस और वकील कोर्ट परिसर में आमने-सामने हो गए। इसके बाद कोर्ट परिसर में भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया।

दिनभर कोर्ट परिसर में हंगामा और अधिकारियों के चैम्बर में पुलिस, प्रशासन व न्यायिक अधिकारी और वकीलों के बीच वार्ता चलती रही। शाम को पुलिस ने 8-10 नामजद व 20-25 अन्य वकीलों के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान, छेड़छाड़ और एससी/एसटी एक्ट की धाआरों में चार प्रकरण दर्ज कर बार अध्यक्ष सहित अन्य वकीलों को छोड़ दिया। सभी प्रकरणों की जांच यातायात डीएसपी विजयपाल सिंह को सौंपी गई है।

वकीलों ने जताई चिंता

अलवर मेें हुए घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर कई वकीलों ने चिंता जताई। वकीलों का कहना था कि दिल्ली में जिस प्रकार से वकील पर गोली चलाई गई है वह अपने आप में बहुत कुछ साबित करता है। घटना के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए

घटनाक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी काफी उग्र हो गए। पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच दिन में कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई, लेकिन अधिकारियों ने समझाइश कर पुलिसकर्मियों को रोके रखा। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए।

पुलिसकर्मियों के बयान लिए, मेडिकल कराया

घटना के बाद शाम को जांच अधिकारी डीएसपी विजयपाल सिंह ने डीजे कोर्ट के बाहर ही उन पुलिसकर्मियों के बयान लिए जिनके साथ मारपीट का आरोप है। नक्शा मौका भी तैयार किया। शाम को पुलिसकर्मियों का सामान्य अस्पताल में मेडिकल कराया गया।

एफआईआर दर्ज

शहर कोतवाली थाने में एनईबी थाने के कोर्ट एलसी कांस्टेबल टिन्नू ने कुछ नामजद सहित 15-20 वकीलों के खिलाफ तथा सदर थाने के कांस्टेबल सियाराम ने कुछ नामजद सहित 15-20 वकीलों के खिलाफ राजकार्य में बाधा व मारपीट का मामला दर्ज कराया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सराय ख्वाजा थाने के हैडकांस्टेबल प्रवीण कुमार ने उदयसिंह समेत 20-25 वकीलों के खिलाफ राजकार्य में बाधा व मारपीट का मामला दर्ज कराया है। वहीं, एक महिला कांस्टेबल ने भी नामजद के अलावा 8-10 अन्य वकीलों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, छेड़छाड़, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान, मारपीट व एससी/एसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया है। जबकि बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने पर सवाल उठाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।