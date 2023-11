मुंडावर, रामगढ़, तिजारा क्षेत्र में आज से चुनावी रण शुरू, सर्वाधिक उम्मीदवारों की दौड़

अलवर. इस बार भी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक उम्मीदवार मुंडावर, रामगढ़, तिजारा से उतरने की संभावना नजर आ रही है। अब तक 28 प्रत्याशियों ने नामांकन करा दिए हैं। इतने ही प्रत्याशी सोमवार को नामांकन कराने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अलवर शहर, अलवर ग्रामीण व बानसूर से भी प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक पहुंचने की संभावना है।

Mundawar, Ramgarh, Tijara could see highest number of candidates in election, today is last day for nominations