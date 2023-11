अंजली ने किया चुनावी मैदान में दंगल का ऐलान, कांग्रेस की मुंडावर सीट पर धमासान तय

अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने इस सीट से ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके नाम का विरोध पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू अंजली यादव ने खुलकर किया है। अंजली यादव ने जनता के बीच जाकर कहा कि वह चुनाव जल्द लड़ेंगी। साथ ही ललित यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

Anjali Declares Political Showdown: Congress Sparks Controversy by Fielding Her Against Lalit Yadav in Mundawar Seat