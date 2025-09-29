सड़क हादसा: बाइक और ट्रोले की भिड़ंत में युवक की मौत

मालाखेड़ा से हल्दिना जाने वाले हाइवे पर सोमवार सुबह सड़क हादसा हो गया। नंगली मोड़ के पास सुबह करीब 6:40 बजे बाइक और ट्रोले की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान पुनीत (19) पुत्र गंगाराम सैनी निवासी कोठी का बास, पिनान के रूप में हुई है। वह अपनी रिश्तेदारी रामगढ़ से पिनान जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी बाइक ट्रोले से टकरा गई। हादसे की गंभीरता इतनी अधिक थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मालाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया है, जबकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
