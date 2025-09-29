सड़क हादसा: बाइक और ट्रोले की भिड़ंत में युवक की मौत

थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान पुनीत (19) पुत्र गंगाराम सैनी निवासी कोठी का बास, पिनान के रूप में हुई है। वह अपनी रिश्तेदारी रामगढ़ से पिनान जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी बाइक ट्रोले से टकरा गई। हादसे की गंभीरता इतनी अधिक थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।