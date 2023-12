बहरोड़ प्रत्याशी बलजीत यादव के साथ मतगणना स्थल के बाहर की हाथापाई

Submitted by:

अलवरPublished: Dec 04, 2023 10:26:11 am

अलवर. विधानसभा चुनाव मतगणना के दौरान रविवार को मतगणना स्थल कला कॉलेज के बाहर बहरोड़ से राष्ट्रीय जनता सेना के प्रत्याशी बलजीत यादव के साथ कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की और हाथापाई कर दी।पुलिस ने बीच-बचाव कराया। इसके बाद बलजीत की गाड़ी को पुलिस एस्कॉर्ट देते हुए शहर से बाहर तक छुड़वाया गया।

Scuffle outside the counting venue with Behror candidate Baljeet Yadav