अलवर में डीएपी खाद की किल्लत, पुलिस पहरे में हो रहा खाद का वितरण 



सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद हालात नियंत्रित किए गए। किसानों का कहना है कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से बुवाई का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं समिति प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही खाद की नई खेप पहुंचने वाली है, जिससे किसानों की परेशानी कम होगी। किसानों ने मांग की है कि सरकार पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि उन्हें हर सीजन में इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।