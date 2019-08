रक्षाबंधन पर अलवर में बड़ा हादसा, लोक परिवहन बस पलटी, 2 यात्रियों की मौत, कई सवारियां घायल, मची चीख-पुकार

अलवर. Road Accident In Alwar : अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र जटियाना पेट्रोल पंप के समीप तेज गति से अलवर से बहरोड़ ( alwar to behror ) जा रही लोक परिवहन बस अचानक ( road accident in alwar ) असंतुलित होकर रोड पर पलट गई। बस में सवार करीब एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से सामान्य चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया और दोनों मृतकों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की जानकारी मिलते ही श्रम मंत्री टीकाराम जूली, शहर विधायक संजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, अतरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, शहर कोतवाल कंन्हैया लाल और एडीएम सिटी उत्तम सिंह शेखावत हॉस्पिटल पहुँचे और घायल हुए यात्रियों से घटना की जानकारी ली।

सदर थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया की अलवर से लोक परिवहन बस बहरोड़ जा रही थी जिसमे करीब 40 यात्री सवार थे। अचानक विजय मंदिर जटियाना पेट्रोल पंप के समीप बस असंतुलित होकर पलट गई। बस पलटने से कोटपुतली निवासी मनोज स्वामी पुत्र बनवारी व हासिन पुत्र इब्राहिम निवासी चांदोली की मौत हो गई। वहीं एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में संदीप यादव, कल्ली राम, पवन कुमार, राजेन्द्र, शर्मिला, आशा, मंजुला, रेणु, आभा, मंजू, सावत्री, शोएब दो बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस को मौके से हटवाया गया है। घायल यात्रियों ने पुलिस प्रसासन और श्रम मंत्री टीकाराम जूली को बताया की बस के ड्राइवर ने शराब का सेवन कर रखा था। बस में शराब की बोतल भी पड़ी हुई थी। बस को ड्राइवर तेज गति से चला रहा था। अचानक सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में बस असंतुलित होकर रोड पर पलट गई। जिसमें सभी यात्रियों के चोट आई। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि ड्राइवर शराब का सेवन कर बस को लापवाही से चला रहा था। इस घटना में बस चालक भी घायल हुआ है उसका भी इलाज चल रहा है।