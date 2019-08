अलवर में छात्रसंघ चुनाव परिणाम के दौरान कुएं में गिरा युवक, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, युवक के पीछे भाग रही थी पुलिस

Youth Fallen In Well In Alwar : जिस कुएं में युवक गिरा वो 150 फीट गहरा है। एसडीआरएफ ने युवक को 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला।