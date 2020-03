कोरोना के कहर बीच हरियाणा के इस गांव में एक नया कहर

कोरोना के कहर ( Havoc of Corona ) के बीच जिले के बधौली गांव में पशुओं में एक रहस्यमय बीमारी (Mysterious diseas in livestocks ) फैल गई है। इस संक्रामक बीमारी ने दुधारू पशुओं ( Death of livestocks ) को अपनी चपेट में लिया है। इस अज्ञात बीमारी से गांव के करीब तीन दर्जन पशुओं की मौत हो गई है।