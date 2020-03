जेल तक पहुंचा Coronavirus का डर, डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे नए कैदी, होगी विशेष व्यवस्था

Haryana News: जेलों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के डर को देखते हुए हरियाणा के जेल महानिदेशक के. सेल्वराज ने सभी जेल अधीक्षकों को परिपत्र (Circular Issued To Haryana Jail Superintendents About Coronavirus) जारी कर कहा है (Coronavirus In Haryana)कि...