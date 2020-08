सैकड़ों किलो गांजा लेकर जा रहे थे, करोड़ों में है कीमत, STF ने नाकाम किया प्लान

(अंबाला,पलवल): Coronavirus जैसी महामारी के समय भी नशे का कारोबार जमकर रफ्तार पकड़ रहा है। कईं जगह प्रतिबंध होने की वजह से और पहले की तुलना में सुचारू परिवहन व्यवस्था नहीं होने के चलते तस्कर अपने काम में लग गए हैं। लेकिन पुलिस भी सतर्कता दिखा रही है। इसी दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) 330 किलो से अधिक मात्रा में गांजा जब्त किया है।



मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपाकर बड़ी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एसटीएफ ने पलवल जिले में कुंडली-गाजियाबाद-पलवल राजमार्ग के निकट एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। बताया जा रहा है कि नशे की यह खेप छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचाई जा रही थी। 62 पैकेट में 331 किलोग्राम 300 ग्राम गांजा पाया गया। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

Haryana’s Special Task Force (STF) recovered 62 packets of Ganja weighing 331 kg 300 grams, which was being smuggled in a tractor-trolley from Chhattisgarh to Uttar Pradesh in Palwal district. Three persons have been arrested in connection with the case: Haryana Police pic.twitter.com/460WR6vrQw