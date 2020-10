ड्रग विक्रेताओं का खुलासा- फिल्मों और गानों में ड्रग के जिक्र से कैसे बढ़ती है खपत, लेने वाले ही बनते हैं पैडलर

फिल्मी जगत से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि ड्रग्स माफियाओं ने यहां भी बड़े मजबूत तरीके से अपने पैर जमा रखे है (IIM Rohtak Study Shows How Films And Songs Promote Drug Uses) (Haryana News) (Rohtak News) (Ambala News) (Drug Smuggling) (IIM Rohtak Study On Drug Uses)...