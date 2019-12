फेसबुक पर हुआ प्यार लड़की को खींच ले गया पाकिस्तान, फिर हुई आर-पार की लड़ाई, मुश्किल से बची जान

(रोहतक,अंबाला): हरियाणा के रोहतक निवासी एक युवती को फेसबुक पर मिले एक पाकिस्तानी युवक से प्यार हो गया और वह उससे मिलने पाकिस्तान जा पहुंची। गनिमत रही कि पाक रेंजरों ने उसे हिरासत में ले लिया और बगैर किसी कार्रवाई के भारतीय सैनिकों के हवाले कर दिया। सोमवार को युवती वापस अपने घर पहुंच गई। पूरे मामले में दिल्ली से अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने अहम भूमिका निभाई है।



दोनों में हुई कहा-सुनी तो...

जानकारी के अनुसार रोहतक की रहने वाली मनजीत कौर फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के एक युवक के संपर्क में थी। दोनों के बीच पिछले तीन साल से बातचीत हो रही थी। पाक नागरिक ने इस युवती का विश्वास जीत लिया और मुलाकात के लिए उसे करतारपुर साहिब बुला लिया। उक्त युवक ने कहा कि वह उसे वहां से पाकिस्तान ले जा सकता है। इस झांसे में आई युवती करतारपुर साहिब दर्शनों का वीजा लेकर वहां पहुंच गई। बताया जाता है कि पाकिस्तानी युवक भी वहां पहुंच गया और उसने लडक़ी को अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए दबाव बनाया। इसी बात को लेकर दोनों में जब कहा-सुनी हुई तो मौके पर तैनात पाक रेंजरों ने दबोच लिया। पूछताछ करने पर लडक़ी ने जब पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने युवक को हिरासत में ले लिया और लडक़ी को भारतीय सैनिकों के हवाले कर दिया। करतारपुर साहिब में तैनात सैन्य अधिकारियों ने लडक़ी को उसके घर पहुंचाया।



सिरसा ने जताई हनी ट्रैप की आशंका

Thanking Almighty that Manjit Kaur of Haryana was sent back to India otherwise her fate would have been same as other Sikh or Hindu girls in Pakistan who are forced to convert to Islam

I want to caution visitors of Sri Kartarpur Sahib in Pak; pls be aware about this honeytrap 🙏🏻 pic.twitter.com/pgo5QLDkzN