बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक किया इस जिले ने

देश को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' का नारा ( Save the daughter, educate the daughter ) देने वाला हरियाणा अब इस दिशा में प्रगति की राह पर है। यह नारा हरियाणा में रंग लाने लगा है। लिंगानुपात ( Sex ration increase in Hariyana ) को लेकर लगे कलंक को हरियाणा लगातार मिटाता जा रहा है।