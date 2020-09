हरियाणा का बड़ा कदम, ट्रायल के लिए खुले शिक्षण संस्थान, Corona काल में इस तरह संभाली व्यवस्था

Coronavirus ने लंबे समय तक हर वर्ग के विद्दार्थियों की पढ़ाई को रोके रखा